Présidentielle 2022 : la "France du travail" vote-t-elle encore pour les Républicains ?

PRÉSIDENTIELLE - Selon le dernier sondage Ifop pour LCI, aucun des prétendants à l'investiture LR ne recueille plus de 6% d'intentions de vote chez les moins de 50 ans. "Les Républicains ont perdu la France du travail", analyse Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l'Ifop.

Les cinq candidats à l'investiture des Républicains pour l'élection présidentielle - Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse - s'affrontent ce lundi soir sur LCI pour leur premier débat. L'occasion de présenter leur programme aux adhérents, et aux Français, et de tenter de faire leur retard dans les sondages. Car pour l'heure, aucun des prétendants LR n'arrive à accéder au deuxième tour, tous devancés par Emmanuel Macron, Eric Zemmour et Marine Le Pen. En cause, une base électorale qui se rétrécit.

Toute l'info sur Le débat des candidats LR sur LCI

D'après le dernier sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro et LCI, les moins de 50 ans se sont largement détournés du parti dirigé par Christian Jacob. Selon les intentions de vote, si l'élection avait lieu dimanche et que Xavier Bertrand était le candidat de la droite, le président des Hauts-de-France ne recueillerait que 5% des suffrages chez les moins de 35 ans. Un taux qui baisse à 2% pour Valérie Pécresse et Eric Ciotti, et à 1% pour Michel Barnier.

La droite traditionnelle, un vote minoritaire des jeunes depuis une décennie

Si les jeunes ne semblent pas séduits, cela ne va guère mieux pour les 35-49 ans. Dans cette tranche d'âge, Xavier Bertrand recueille 6% des intentions de vote. Michel Barnier (4%), Valérie Pécresse (3%) et Eric Ciotti (1%) suivent. "Cela fait très longtemps que les jeunes ne votent plus pour la droite parlementaire", analyse pour LCI Frédéric Dabi, directeur général Opinion du groupe Ifop. "Le dernier candidat avec un bon score chez les jeunes, c'était Nicolas Sarkozy en 2007, alors devancé par Ségolène Royal."

En revanche, les prétendants à l'investiture LR séduisent beaucoup plus l'électorat des plus de 65 ans. Toujours selon le sondage Ifop pour LCI, Xavier Bertrand y recueillerait 24% des intentions de vote, Michel Barnier 23% et Valérie Pécresse 19%. Eric Ciotti (7%) et Philippe Juvin (4%) complètent la liste.

Peu d'abstention chez les 65 ans et plus, un espoir pour LR ?

"Les Républicains ont perdu la France du travail, la France du salariat", poursuit Frédéric Dabi. "En 2007, la France du travail avait cru dans le 'travailler plus pour gagner plus' de Nicolas Sarkozy, qui n'en a remobilisé qu'une partie en 2012, et François Fillon encore moins en 2017. C'est cet héritage que doivent gérer les prétendants LR." Les salariés qui votaient ces dernières années pour la droite traditionnelle se sont désormais tournés vers Emmanuel Macron pour une part, et Marine Le Pen de l'autre, "le seul électorat où il y a une compétition entre les deux". Pour les Républicains, briguer l'Élysée sans le vote des moins de 50 ans ressemble à un pari périlleux. "Je ne serai pas catégorique à cinq mois du vote, mais aujourd'hui, il paraît difficile de remporter une élection présidentielle en s'appuyant seulement sur la France des 65 ans et plus", conclut Frédéric Dabi. "En revanche, les 50 ans et plus représentent 25 millions de personnes, et il s'agit d'un électorat qui vote beaucoup. Cela peut tout de même permettre de faire un très bon score."

Idèr Nabili

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.