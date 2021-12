Présidentielle 2022 : la gauche a-t-elle déjà été aussi basse dans les sondages à quatre mois du premier tour ?

Dans le dernier sondage Ifop pour LCI et Le Figaro publié lundi 6 décembre, le cumul des intentions de vote des sept candidats de la gauche à la présidentielle est égal à 25%. Autant que le score attribué au seul Emmanuel Macron, et pas si loin des 17% crédités à Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Mercredi face à cet éparpillement, Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo ont appelé à l’union, le premier en se disant prêt à "offrir" sa candidature à un projet et un candidat commun, la seconde en appelant à l’organisation d’une primaire à gauche .

Mais la situation de la gauche est-elle si désespérée et préoccupante ? Ces faibles scores dans les sondages sont-ils si inhabituels à quatre mois d'une présidentielle ? LCI a remonté le passé et a analysé les sondages des mois de décembre 2006, 2011 et 2016.

Le 6 décembre 2006, la Sofres crédite Arlette Laguiller et Olivier Besancenot de 3,5% d'intentions de vote, la communiste Marie-George Buffet et l'écologiste Dominique Voynet de 2%. La candidate socialiste Ségolène Royal atteint 33%, à égalité avec le candidat UMP Nicolas Sarkozy. Pour un total de 44% pour l'ensemble de la gauche. Dans des enquêtes Ipsos et CSA publiées les 11 et 13 décembre, Ségolène Royal obtient 32 et 31% des suffrages, et l'ensemble de la gauche 41,5 et 43%. Deux nouveaux candidats se sont ajoutés au mois de janvier - Gérard Schivardi et José Bové - et les scores de la candidate socialiste ont baissé, mais le dernier sondage avant le scrutin donnait encore à la gauche un total de 34,5% des suffrages.