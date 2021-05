La gauche toujours divisée après une seconde réunion en vue de 2022

Car un peu moins d’un an avant l’élection présidentielle, de nombreux points de discorde semblent persister entre les participants. Parmi eux comptaient le chef d'Europe Ecologie-Les Verts, Julien Bayou, l’eurodéputé Yannick Jadot, le Premier secrétaire du PS Olivier Faure, le député France Insoumise Eric Coquerel, ou encore le communiste Pierre Lacaze. D’autres organisations, comme le mouvement Génération.s de Benoît Hamon, ou Place publique via Raphaël Glucksmann, s’étaient aussi joints aux discussions.

"Il faut que l’on ait des débats profonds sur les enjeux de 2022, nuance-t-on au PCF, alors que le parti a officialisé le 9 mai dernier la candidature de Fabien Roussel. Pour nous, c’est l’emploi et la lutte contre la pauvreté. On travaille sur le fond, pas le casting." "Pas très utile", juge même la participation insoumise, qui estime que "les divergences avec le PS et Jadot ont accru" et qu’il est "compliqué d’envisager dans ces conditions un avenir en commun".