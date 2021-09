Présidentielle 2022 : la majorité invitée à vanter le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron

"L’heure n’est pas encore au bilan, mais nous devons déjà ensemble nous préparer avec fierté et conviction à aller devant les Français pour leur dire ce que cette majorité aura fait pour eux et pour notre pays", a déclaré le chef du gouvernement en clôture des journées parlementaires du mouvement présidentiel. "Non seulement nous n’avons pas à rougir, mais nous pouvons être fiers d’être Français et de vivre en France. Soyez en fiers, mais dans l’humilité", a ajouté Jean Castex.

Le chef de l’État devrait tenir le même discours à ses ministres ce mercredi, à l’occasion d’un séminaire gouvernemental pour lequel il a été demandé à chaque membre du gouvernement de faire des propositions de réformes à mener d’ici la fin de son mandat. "Le Président dira aux ministres ‘allez sur le terrain, expliquez, soyez concrets, regardez d’où on vient et où on en est… Nous avons traversé 16 mois de Covid et pourtant les chiffres du tourisme, de la restauration, de la vaccination sont bons", a indiqué un conseiller du Président à LCI. "Il leur dira de s’appuyer sur les choses qui vont, qui marchent", et de s’assurer de "l’exécution sur le terrain" du plan de relance ou de textes comme le projet de loi "climat et résilience".