La marque Kärcher peut-elle s'opposer à l'utilisation de son nom par Valérie Pécresse ?

"Je vais ressortir le Kärcher de la cave", a promis Valérie Pécresse dans un entretien à La Provence, le 5 janvier. Une déclaration en pleine campagne présidentielle, qui paraphrase celle de l’ancien président Nicolas Sarkozy, son ancien mentor. Ces propos de la candidate LR a fait des remous dans la classe politique et a même conduit la marque Kärcher à réagir en personne. Dans un communiqué, le groupe allemand a demandé "aux personnalités politiques et aux médias de cesser immédiatement tout usage de sa marque dans la sphère politique, qui porte atteinte à sa marque et aux valeurs de l’entreprise" et rappelé que celle-ci n’était "l’étendard d’aucun parti politique, mais la propriété exclusive des sociétés Kärcher".

Mais il arrive que certaines marques perdent leur pouvoir distinctif et deviennent génériques du fait de leur usage dans le langage courant. Du nom propre au nom commun, une forme d'antonomase. On peut citer les cas les plus connus des enseignes Bic, Labello ou encore Caddie. Le site Wikipédia consacre même une de ses pages à toutes ces marques qui ont "dégénéré" en devenant un nom commun. Certaines vont jusqu’à se faire déposséder de leur nom et des droits d’exploitation et d’exclusivité qui l’entourent : ça a été le cas des marques Pedalo et Piña Colada. Tel que dispose l’article L714-6 du code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service".

Et c’est ce qui menace aujourd’hui Kärcher. Cependant, il est possible de l’éviter, souligne Me Louise Lacroix, avocate spécialisée en droit des marques : "La sanction de la déchéance suppose deux conditions cumulatives : d’une part un usage généralisé de la marque au point qu’elle ne soit plus perçue comme telle par le public mais uniquement comme la désignation d’un produit ou d’un service, d’autre part que cela provienne du fait du titulaire de la marque, c’est-à-dire de son inaction à sa protection". Ainsi, une marque déchue ne peut l’être si son titulaire agit contre la perte de ses droits. Autrement dit, s’il se montre suffisamment offensif dans sa communication et réaffirme son monopole sur l’usage de son nom. "Il faut qu’il y ait une volonté manifeste de se battre contre cette dépossession", abonde Me Bérénice Ferrand. Selon cette avocate en droit de la propriété intellectuelle, présidente d’Avocap 2.2, c’est pour cette raison que le risque pour Kärcher de perdre ses droits sur sa marque reste limité à ce jour.