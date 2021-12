Présidentielle 2022 : le général Bertrand de La Chesnais, un militaire pour mener la campagne d'Eric Zemmour

Sorti de l'école militaire de Saint-Cyr en 1980, Bertrand de La Chesnais a ensuite servi 36 ans dans l'armée. Il est notamment passé par des régiments parachutistes et des régiments d’infanterie, a fait quatre missions de courte durée dans les départements et territoires d’outre-mer, et a été envoyé en Bosnie-Herzégovine, au Tchad et au Kosovo. De 1996 à 2001, il travaille au bureau pilotage-finances de l’état-major de l’armée de Terre. Il rejoint l'état-major des armées en 2007, où il crée la section d’audit interne auprès du major général des armées avant d’être nommé général en 2009, et de devenir le chef de la division pilotage.

Le 1er septembre 2014, ce père de cinq enfants est élevé au rang de général de corps d’armée et nommé major général de l’armée de Terre. Bertrand de La Chesnais est officier de la Légion d’honneur et commandeur de l’ordre national du mérite.