Présidentielle 2022 : le gouvernement veut instaurer le vote par anticipation

En dépit de la volonté du gouvernement, des doutes persistent sur la possibilité de mettre en place cette mesure via ce véhicule législatif, le texte ayant déjà été examiné et voté à l’Assemblée nationale. Aussi, les sénateurs républicains, majoritaires, sont plutôt hostiles à cet amendement. "Le gouvernement veut modifier les règles de l’élection présidentielle. Il voudrait un scrutin électronique en préfecture. Pourquoi vouloir compliquer les choses ? Le Sénat s’opposera à toute manœuvre politicienne qui dénaturerait ce rendez-vous essentiel de notre démocratie", a écrit sur Twitter leur président Bruno Retailleau. Auprès de TF1 et LCI, un cadre du gouvernement anticipe : "Il n’y a aucune chance que cela prospère. […] Les sénateurs n’ont pas du tout apprécié que l’amendement soit déposé aussi tardivement et ils vont le torpiller."