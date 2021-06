Présidentielle 2022 : le patron du PS, Olivier Faure, a déjà choisi Anne Hidalgo

"Olivier Faure a changé d'avis sur la présidentielle, il choisit Anne Hidalgo", a réagi l'ancien ministre et maire PS du Mans Stéphane Le Foll, faisant référence aux prises de position passées du patron du PS en faveur d'une candidature commune. "Tout est donc décidé par le Premier secrétaire et il n'y a plus de débat interne."

On ignore pour l'heure à qui le patron du PS a proposé cette candidature, Olivier Faure ayant rejeté au mois de décembre dernier l'hypothèse d'une primaire commune de la gauche et les socialistes devant encore plancher, cet été, sur leur projet. Fin 2020, il avait déjà estimé qu'Anne Hidalgo ferait "une excellente candidate" pour 2022.

L'autre motif possible de cette accélération subite, c'est le retour d'Arnaud Montebourg dans l'arène des présidentiables. L'ancien ministre, qui se positionne déjà depuis plusieurs mois, vient de faire un pas supplémentaire, même s'il reconnaît pour l'heure n'avoir pas les capacités financières pour mener campagne. "Si le pays est en train de basculer dans les bras de la famille Le Pen, si je peux faire quelque chose, je le ferais", a assuré le défenseur du "made in France", jeudi soir sur LCI.

Les candidatures à gauche sont d'ores et déjà nombreuses, et s'avancent de façon particulièrement chaotique vers l'échéance présidentielle. Outre Anne Hidalgo, qui n'a pas confirmé pour l'heure ses intentions, et Arnaud Montebourg, certains se sont clairement positionnés, comme l'écologiste Yannick Jadot et le communiste Fabien Roussel, et d'autres avancent leurs pions, comme le maire écolo de Grenoble Eric Piolle. Aucun, jusqu'ici, ne s'est imposé naturellement à des forces politiques traversées par des clivages de fond.