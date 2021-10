Le permis à points est-il sans effet sur la mortalité routière ?

Effectivement, ces trois pays ne disposent pas d'un permis à points. Selon les chiffres de la Commission européenne, publiés en juin 2021, il est vrai aussi qu'avec 18 morts sur les routes par million de personnes en Suède et 26 morts pour la Suisse, ces deux pays ont une politique de baisse de la mortalité au volant à faire rougir la France. Ce qui n'est cependant pas le cas pour la Finlande, citée par le polémiste. Toujours d'après la même source, le pays des Mille Lacs enregistre 40 morts par million d'habitants. En France, il y en a eu 39 pour l'année 2020.

Mais cette erreur n'est pas la seule que l'on trouve dans le raisonnement de celui à qui l'on prête des ambitions présidentielles. Sur notre plateau, Éric Zemmour s'est bien gardé de citer les autres exemples de pays européens n'ayant pas de permis à points. Car sur les 27 États membres, cinq ne sont pas dotés de ce dispositif. Or, selon la Commission européenne, la majorité de ces pays ne font pas figure de modèle. Loin de là. À part la Suède, les quatre autres pays sont au-dessus de la moyenne européenne, située à 42 morts par million d'habitants. La Belgique a ainsi enregistré 44 morts, c'est 45 pour l'Estonie et la Slovaquie et 52 par million pour le Portugal. Finalement, la Suède fait plutôt office de contre-exemple.

Cette analyse comparative à l'échelle européenne ne permet donc pas d'assurer que le permis à point n'a aucun impact sur la mortalité, contrairement à ce que laisse entendre Éric Zemmour. Reste que l'inverse est vrai aussi. Il ne peut pas non plus servir de preuve de son efficacité sur la baisse de la mortalité. Liée aussi bien à la ceinture de sécurité qu'à la limitation de vitesse ou aux radars, celle-ci est multifactorielle. "Il est compliqué de lier" la baisse de la mortalité au seul permis à point, relève ainsi Anne Lavaud, déléguée générale de la Prévention routière. Auprès de LCI.fr, elle rappelle qu'il faut aussi "regarder la règlementation, se pencher sur le système de sanction" de nos pays voisins. Et de citer la Suède, qui a une politique "très stricte". "Les contraventions sont très élevées, jusqu'à parfois dix fois supérieur aux nôtres." Exemple, en Suède, le taux d'alcoolémie autorisé au volant est de 0.2 g par litre, soit zéro verre d'alcool avant de prendre sa voiture. Et les sanctions pour ceux qui s'aviseraient de le faire sont de 2000 euros pour un revenu moyen (les amendes chez notre voisin scandinave dépendent du revenu) et ... Une suspension de permis de 12 mois !