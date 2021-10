Présidentielle 2022, le récap' de la semaine : Zemmour bouscule Le Pen, Bertrand et Pécresse reviennent chez LR, la gauche tente d'émerger

CORBIÈRE TEND LA MAIN À GAUCHE





"Arnaud [Montebourg], Fabien [Roussel] et les autres si vous m'écoutez, pourquoi on serait pas au second tour ? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne pourrait pas être le candidat au 2ème tour, qui évite ce 2ème tour mortifère qu'on nous annonce ? C'est possible, faisons-le sur les idées, sur le fond", a lancé ce matin Alexis Corbière, porte-parole du leader insoumis.





"Si on se regroupe à quelques-uns", "et Jean-Luc Mélenchon peut être la locomotive", "on peut être au second tour, c'est ça que nous dit aujourd'hui la fragmentation de l'extrême droite" dans les sondages qui accroît "la possibilité d'entrer au second tour" en avril 2022, a estimé le député LFI de Seine-Saint-Denis sur franceinfo en lançant son appel à l'ancien ministre socialiste et au candidat communiste.





Cela n'a pas empêché Alexis Corbière de critiquer Arnaud Montebourg qui "fait la leçon sur l'incarnation" mais "je ne crois pas que lui incarne quelque chose de très rayonnant".