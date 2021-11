Présidentielle 2022, le récap de la semaine : Zemmour plafonne, Le Pen résiste, Les Républicains engrangent, Montebourg fait polémique

LES ADHÉRENTS AFFLUENT CHEZ LR. Ils étaient 91.000 il y a à peine un mois, les voici à près de 120.000 : les adhérents n'ont cessé d'affluer chez Les Républicains ces dernières semaines, dans la perspective du vote en congrès, début décembre, pour déterminer le futur champion de la droite. Les sympathisants ont jusqu'à mardi pour adhérer à LR en vue de l'investiture. Les cinq candidats, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin et Eric Ciotti ont passé leur premier examen lundi dernier, sur LCI, et débattront à nouveau dans cette dernière ligne droite.

LA POLÉMIQUE MONTEBOURG (SUITE). Arnaud Montebourg aura passé la semaine à s'expliquer sur les propos tenus sur LCI le 7 novembre dernier, lorsque le candidat avait suggéré de bloquer les transferts d’argent vers les pays refusant de rapatrier leurs ressortissants visés par une obligation de quitter le territoire. Depuis, l'ancien ministre a fait machine arrière, mais cette sortie lui a valu de très nombreuses critiques, notamment à gauche et dans son propre camp. Cela n'a pas empêché le candidat de la "remontada" de se rendre, à l'instar de ses concurrents, au salon du Made in France, qui attire décidément de plus en plus de candidats aux élections.