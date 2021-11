Présidentielle 2022, le récap' de la semaine : escapade à Londres pour Zemmour, débats en série chez LR, LaREM se lance

JADOT VA RÉCLAMER LA LEVÉE DES BREVETS SUR LES VACCINS





"Je vais demander au commissaire (Thierry) Breton (en charge du marché européen intérieur) de relancer la perspective d'une levée des brevets sur les vaccins", annonce sur LCI le candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot, pour donner un coup de boost à la vaccination. "Les quelque boites qui font les vaccins, dont Pfizer, ont amassé 34 milliards d'euros de bénéfices sur les dix premiers mois de vaccination. Et on nous dit : 'vous allez faire une vaccination tous les ans'. Le prix des vaccins augmente. On est passé à près de 20 euros la dose. Moi, je ne m'inscris pas dans une logique où l'argent public, la sécurité sociale pour nous, permet à des groupes pharmaceutiques de se gaver."





"Il faut lever les brevets", intime le député européen. "Il faut permettre l'installation de chaines de production massives de vaccins, y compris dans les pays du Sud, pour qu'on ait une production plus large." "C'est aussi la responsabilité de la France. En tant que président de la République, je me battrais au niveau européen et international pour la levée des brevets. C'est dans la loi internationale, c'est dans la loi européenne", affirme-t-il. "Il nous faut vacciner massivement le monde entier, sinon on ne sortira pas de cette épidémie. On ne peut pas y rester pour que des groupes se gavent sur l'argent public."