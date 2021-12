Présidentielle 2022 : le récap' de la semaine : remontada pour Pécresse, Hidalgo en solitaire, Montebourg au téléphone

Tant bien que mal, l'horizon politique s'éclaircit à près de quatre mois de l'élection présidentielle. La gauche, bien que plus divisée que jamais, s'est choisie ses candidats. À droite, la désignation de Valérie Pécresse par les militants a mis fin à des mois d'incertitude, au grand bénéfice de cette formation politique. Quant aux deux candidats les plus à droite de l'échiquier, Marine Le Pen et Eric Zemmour, leur campagne est bien lancée. Quelles leçons tirer de cette dernière semaine de campagne ?

LA DYNAMIQUE PÉCRESSE. C'est le principal enseignement de ces derniers jours de campagne. La candidate LR fraîchement intronisée bénéficie d'une prime à la nouveauté qui se traduit par un bond de 5 à 8 points dans les sondages. Les dernières études montrent que Valérie Pécresse serait susceptible, à l'instant T, d'accéder au second tour, voire de mettre en danger Emmanuel Macron au second tour - une situation jamais observée jusqu'ici. Un changement qui n'aura pas échappé aux soutiens d'Emmanuel Macron. Si le chef de l'État a écarté à nouveau l'annonce d'une candidature cette semaine, ses lieutenants - Gérald Darmanin et Christophe Castaner en tête - montent déjà au front pour contrer l'offensive de la candidate.