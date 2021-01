Le RN se félicite d’un sondage non-publié donnant Macron et Le Pen au coude à coude au second tour

Le Rassemblement national s'est félicité, mercredi 28 janvier, d'un sondage non publié plaçant Marine Le Pen au coude-à-coude avec Emmanuel Macron en cas de duel les opposant au second tour de l'élection présidentielle de 2022.

"Avec 48% des intentions de vote au second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen confirme qu'elle est en capacité de l'emporter en 2022", s'est réjoui le vice-président du RN Jordan Bardella sur son compte Twitter. "On arrive", a tweeté le RN. Le député européen réagissait aux résultats d'un sondage Harris Interactive non publiés mais révélés par le Parisien et l'Express.

Dans ce sondage, réalisé en ligne les 19 et 20 janvier, le chef de l'État serait crédité de 52% des intentions de vote du second tour de la présidentielle contre 48% pour la présidente du RN, un écart se situant dans la marge d'erreur de l'enquête d'opinion.