Xavier Bertrand est "le seul capable de faire gagner la droite" en 2022, estime le n°2 LR Guillaume Peltier

Par ailleurs, pour le député du Loir-et-Cher, une primaire ferait "perdre cinq mois" et générerait "des divisions" à droite. "J'ai donc décidé de montrer l'exemple, de renoncer moi-même à toute participation à une primaire en soutenant avec force, dès aujourd'hui, le mieux placé d'entre nous, le seul capable de battre Emmanuel Macron et de faire gagner la droite", poursuit l'élu dans un entretien au Parisien.

À moins d'un an de l'élection présidentielle, les candidats et soutiens sortent progressivement du bois. Ce lundi 5 juillet, le vice-président du parti Les Républicains, Guillaume Peltier, a ainsi annoncé apporter son soutien à Xavier Bertrand "seul capable de faire gagner la droite" en 2022.

Pour rappel, le parti se rassemblera mardi au cours d'un bureau politique lors duquel le maire d'Antibes, Jean Leonetti, doit présenter ses pistes pour départager les candidats de droite à la présidentielle.

"On ne peut plus se permettre de perdre cinq mois de primaire et de divisions. Ma ligne, c'est l'unité et la victoire de la droite", poursuit Guillaume Peltier, appelant à "mettre les ambitions personnelles de côté".