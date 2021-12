Présidentielle 2022 : les équipes d'Eric Zemmour partent à la chasse aux parrainages

Un peu plus de 270. C'est le nombre de promesses de parrainages recueillies par Eric Zemmour ce mercredi 1er décembre, au lendemain de l'annonce officielle de sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle. Soit la moitié des 500 nécessaires pour valider sa présence au scrutin du printemps prochain. "Je sais que c’est le dernier espoir de mes adversaires, que je n’aie pas mes parrainages (…) mais je pense que les maires, même s’ils ne sont pas d’accord avec moi, ne voudront pas priver des millions de Français de leur candidat, et par respect de la règle démocratique ils me donneront leurs parrainages", a déclaré le polémiste mardi soir sur le plateau du journal de 20H de TF1.

Il n'empêche, l'inquiétude est bien présente au sein des équipes du candidat. Car sans ces 500 précieuses signatures, les efforts réalisés jusque-là seront vains et les ambitions présidentielles d'Eric Zemmour anéanties. Alors pour arriver au but, des centaines de personnes ont été mobilisées sur le terrain, et certaines sont même en passe d'être salariées. "Nous avons déployé 500 à 600 ambassadeurs sur tout le territoire national, organisés autour de référents départementaux et régionaux", a expliqué à LCI Dénis Cieslik, responsable des parrainages. Un logiciel a été créé pour référencer toutes les mairies contactées et éviter de les solliciter plusieurs fois. Il permet aussi de répertorier leurs réponses.