Présidentielle 2022 : les militants LR ont préféré le congrès à la primaire pour désigner leur candidat

Les adhérents LR ont tranché. Le parti désignera son candidat à l'élection présidentielle de 2022 par un congrès à deux tours, c'est-à-dire par un vote de ses seuls adhérents, a annoncé samedi 25 septembre Christian Jacob, le président des Républicains. Cette option l'a emporté avec 58% des voix des adhérents, contre 40,4% de votes en faveur d'un processus ouvert aux adhérents et aux sympathisants. Le taux de participation s'élevait à 50,28%. "C'est une bonne nouvelle, ça permet, le 4 décembre, que le débat soit clos" et que la droite soit "rassemblée derrière un candidat d'union", s'est félicité Christian Jacob.

"Dès mardi, nous aurons un conseil stratégique qui se réunira en tant que commission des statuts pour valider le formulaire de recueil des parrainages et le 6 octobre le bureau politique mettra en place l'instance de contrôle et le comité d'organisation", a précisé Christian Jacob. Les candidats devront par ailleurs se reconnaître "dans les valeurs de la droite et du centre", et avoir recueilli "au moins 250 parrainages d'élus" soutenus par LR, a indiqué le président du parti.