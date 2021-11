"10% des Français" payent-ils 70% de l'impôt sur le revenu ?

Ces chiffres sont authentiques. On les trouve dans les dernières statistiques de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), publiées en septembre 2021. Il y est écrit noir sur blanc que les 10% de foyers fiscaux les plus aisés en France ont dû s'acquitter en moyenne de plus de 14.000 euros d'impôts en 2019. À l'inverse, les 10% des foyers fiscaux les plus modestes se sont vu restituer 30 euros en moyenne. Au total, les impôts du dixième le plus riche du pays représentaient donc "72% du montant total" des 76.9 milliards d'euros émis au titre des revenus de 2019.