Présidentielle 2022 : les Républicains rejettent (pour l'instant) l'idée d'une primaire

Le cauchemar de la présidentielle de 2017 est encore dans toutes les têtes chez les Républicains. Si bien que ses dirigeants ne veulent plus entendre parler de primaire pour 2022. Ce mercredi 16 décembre, ils se sont donc entendus pour favoriser une méthode de désignation d'un candidat qui n'implique pas de départager plusieurs personnalités. En bureau politique, ils ont voté à l'unanimité pour la proposition du chef du parti Christian Jacob, à savoir miser sur l'émergence naturelle d'une personnalité après les régionales.

La méthode avalisée prévoit deux cas de figure, a expliqué ce dernier à l'AFP. "Soit un candidat s'impose naturellement" et alors "nous proposerons à nos militants réunis en congrès de le soutenir". Selon lui "c'est la solution idéale, préférée par tout le monde". Mais "si ce n'est pas le cas, alors nous continuerons nos consultations avec Gérard Larcher pour qu'après les régionales on ait un système de départage soumis aux militants" [et non à l'ensemble des électeurs inscrits sur les listes électorales, comme en 2016, ndlr], a-t-il ajouté. L'idée serait alors "que le choix du candidat intervienne six mois avant l'élection présidentielle".