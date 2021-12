Présidentielle 2022 : Marine Le Pen et Éric Zemmour à la conquête de l'électorat d'Éric Ciotti

Les Républicains rassemblés. Du moins, leurs représentants. Peu après l'annonce de la victoire de Valérie Pécresse par le patron du parti Christian Jacob, Éric Ciotti s'est rallié, comme il s'y était engagé, à celle qui a été désignée candidate LR par les adhérents. "Je veux exprimer mes félicitations les plus chaleureuses et sincères à Valérie Pécresse", a déclaré le député des Alpes-Maritimes. "Je veux que nous conduisions ensemble ce grand combat." La candidate se rendra d'ailleurs, dès lundi, dans les Alpes-Maritimes, sur les terres d'Éric Ciotti, pour un déplacement de campagne.

"C'est triste pour les électeurs LR" qui "ont exprimé leur souhait de sortir de ce côté Macron compatible" et "n'auront pas réussi à faire cela", d'après la candidate RN, avant d'adresser un message aux partisans d'Éric Ciotti. "Ils ont toujours la possibilité de venir participer à ma campagne où ils trouveront une défense assumée, décomplexée, de la Nation, de l'identité, des frontières. Le positionnement qu'a exprimé Éric Ciotti sur beaucoup de points correspond à la fermeté que nous souhaitons voir mettre en œuvre dans le domaine de l'insécurité et de l'immigration."

Marine Le Pen n'est pas la seule à appeler les électeurs du député des Alpes-Maritimes à la rejoindre. Dans un communiqué publié quelques heures après le résultat, Éric Zemmour a indiqué "partager la déception" des sympathisants d'Éric Ciotti, qu'il qualifie "d'indiscutable patriote" et d'homme "fiable et sincère". "Nous sommes si proches et avons tant en commun", écrit l'ancien polémiste. "Soyez certains de mon désir de nous voir prochainement monter à l'assaut de la fatalité. [...] Je crois que nous serons bientôt unis, et je devine que vous le croyez aussi."