Présidentielle 2022 : Marine Le Pen inaugure ce dimanche le nouveau rendez-vous politique du 20H de TF1

L'interview se déroulera en trois étapes. Dans un premier temps, un portrait télévisuel de la figure d'extrême droite sera dressé. Le public pourra (re)découvrir la première apparition télévisée de la candidate, l'évolution de son image, de son style au fil des années.

Ensuite, TF1 se penchera, avec son chef du service politique Adrien Gindre et l'appui de l'Ifop, la vision qu'ont les Français de l'invité(e), ainsi que ses forces et faiblesses dans la course à l'Élysée. Enfin, le spécialiste éco François Lenglet analysera et fera réagir la candidate sur une proposition économique de son programme. L'idée est de s'arrêter sur un marqueur qui en dit long sur sa stratégie électorale.