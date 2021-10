Présidentielle 2022 - Thierry Mariani (RN) veut "tendre la main" à Eric Zemmour

Serait-il envisageable que cette union se fasse au profit du polémiste, toujours pas officiellement candidat ? "On verra où on en est en janvier mais je ne l’envisage pas", a répondu Thierry Mariani, alors que Marine Le Pen avait assuré en 2018 qu'elle se désisterait si quelqu'un de son camp se trouvait mieux placé qu'elle pour remporter l'élection présidentielle. "Je soutiendrai Marine Le Pen parce que je pense qu’il faut un candidat qui rassemble. Le problème ce n’est pas de faire un score meilleur au premier tour, c’est d’avoir des chances de gagner au second. Dans tous ces sondages, au second tour c’est le Pen la mieux placée", a argumenté l'ancien candidat aux élections régionales en PACA.

Une enquête Harris interactive pour Challenges publiée mercredi donne de nouveau Eric Zemmour qualifié au second tour face à Emmanuel Macron. Mais dans leur duel, le journaliste ne recueillerait que 43% des intentions de vote contre 57% pour le chef de l'Etat, quand la candidate du RN est elle créditée de 46%, contre 54% pour le Président sortant.