Présidentielle 2022 : "Aujourd'hui, Marine Le Pen ne peut pas gagner seule", affirme Robert Ménard

Soutien de la candidate du Rassemblement National en vue de l'élection présidentielle 2022, Robert Ménard a de nouveau appelé ce jeudi 16 septembre au matin, sur LCI, Marine Le Pen et Eric Zemmour à "se parler". Opposé à une candidature du polémiste d'extrême-droite, tout en restant très critique à l'égard des propositions et de l'entourage de "Marine", le maire de Béziers leur propose de passer un accord de désistement mutuel.

Depuis longtemps promoteur d'une union des droites, et agacé par la fin de non-recevoir des partis de la droite "classique", Robert Ménard s'est employé ce matin à éviter une guerre fratricide à l'extrême-droite. C'est à cette fin qu'il a appelé Marine Le Pen et Eric Zemmour à se rencontrer dans son fief biterrois, mais doit reconnaître : "Marine m’a dit 'oui je viendrai', Eric pour l’instant ne veut pas."

"Mais j’ai envie de croire qu’ils seront raisonnables", espère Robert Ménard, "qu’ils ne se taperont pas dessus, et qu’ils feront taire leurs entourages respectifs". Il propose ainsi à la candidate RN et à son possible opposant Eric Zemmour, de passer une sorte de pacte : "si c’est Marine en tête je vote pour elle, si c’est Eric je vote pour lui". Et fidèle à sa ligne droitière œcuménique, à promettre aussi : "Mais si c’est Xavier Bertrand il faut qu’on soit tous derrière Xavier Bertrand".