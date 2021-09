Présidentielle 2022 : Marseille, un laboratoire de campagne pour Emmanuel Macron ?

Ce n'est pas l'heure ni le moment. Régulièrement interrogé sur une possible candidature à l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron répond inlassablement la même chose : il présidera jusqu'à la fin et la question ne se pose pas encore à ses yeux.

Quant aux mesures, certaines ont d'ores et déjà vocation, si elles fonctionnent, à être proposées dans d'autres territoires, à une échéance qui dépasse nécessairement l'élection de 2022. Parmi celles-ci : le pacte passé avec les élus locaux - des financements contre des engagements et de la transparence sur l'emploi des fonds -, des mesures ciblées pour l'emploi des jeunes défavorisés - ce thème de campagne existait déjà en 2017 -, le "service militaire volontaire" pour les décrocheurs ou encore la simplification des procédures pour accélérer la rénovation urbaine - là encore, un mantra chez Emmanuel Macron.

Surtout, le laboratoire marseillais pourrait porter un projet pour l'école. Emmanuel Macron a annoncé vendredi la création de 10 "micro-collèges" et de 10 "micro-lycées", dispositif qui existe déjà sous forme expérimentale, pour permettre de maintenir les jeunes en grande difficulté dans le système éducatif. Cette initiative pour le secondaire pourrait constituer la suite logique du dédoublement des classes de grande section, de CP et de CE1, engagement de 2017 mis en œuvre sous le quinquennat qui s'achève.

L'autre mesure annoncée est encore plus emblématique, et très politique. Dans les quartiers sensibles, le chef de l'État a défendu l'idée de renforcer l'autonomie des chefs d'établissements, pour leur permettre de recruter eux-mêmes les enseignants, adapter leur propre projet pédagogique, les rythmes scolaires et même l'organisation des cours. Une cinquantaine d'établissements marseillais seront concernés dès la rentrée 2022. "Il faut expérimenter et évaluer, être pragmatique", vantait, vendredi, Emmanuel Macron à ce sujet, alors que la mesure faisait déjà réagir les syndicats. "Notre pays est le champion du monde du débat théorique sur ce qu'on n'a pas encore essayé." Donner de l'autonomie aux chefs d'établissements constitue une proposition crédible de campagne à deux titres : elle fait réagir, confortant l'image "disruptive" chère à Emmanuel Macron. Et elle mord clairement sur le terrain de la droite : fin août, Valérie Pécresse, en lice pour 2022, proposait "d'expérimenter des collèges et lycées autonomes avec des professeurs qui pourraient être choisis par les chefs d'établissements". Soit exactement la même proposition.