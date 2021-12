Présidentielle 2022 : quelles suites après les incidents lors du meeting d'Eric Zemmour ?

Surtout, des militants de SOS Racisme, menant une action qui se voulait "non violente" lors de cet événement, ont été agressés par des participants. Plusieurs bénévoles ont ainsi été insultés et frappés. D'autres ont reçu des projectiles, et notamment des chaises. "Cinq militants ont été blessés, dont deux pris en charge par les pompiers", a précisé l'association sur Twitter. "Nos militants étaient présents au meeting de Zemmour à Villepinte pour dire non au racisme de manière pacifique. La vidéo, d'une violence inouïe, parle d'elle-même, nos militants se sont fait frapper et insulter pour avoir rappelé notre lutte antiraciste", ajoute-t-elle. À la suite de cet incident, une enquête a été ouverte pour analyser précisément les faits commis, exploiter les vidéos disponibles et enquêter sur l’ensemble des faits de violences. L'association a d'ores et déjà annoncé que les victimes de ces violences comptaient déposer plainte.