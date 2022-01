Meetings interposés le 5 février : Marine Le Pen "conseille" à Éric Zemmour "de trouver sa propre identité"

Ce n'est pas la première fois que Marine Le Pen et Éric Zemmour jouent au jeu du chat et de la souris. Globalement en phase sur l'immigration et les sujets régaliens, les deux têtes de l'extrême droite française s'imitent, voire même se copient. Fin 2021, l'ancien journaliste, qui ne s'était pas encore déclaré, et la fille de Jean-Marie Le Pen s'étaient rendus en Hongrie, à quelques semaines d'intervalle, pour rencontrer le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Plus récemment, alors qu'elle était attendue aux Sables-d'Olonne, jeudi 13 et vendredi 14 janvier, la candidate RN s'est fait griller la politesse par son adversaire, qui s'est invité dans la station balnéaire vendéenne, quelques jours plus tôt. Le 5 février, leur agenda se télescopera à nouveau.