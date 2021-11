Mélenchon en librairie : un candidat à la présidentielle peut-il vendre son programme ?

À en croire Jean-Luc Mélenchon, l’élection se joue aussi dans les librairies. En effet, le candidat de La France Insoumise (LFI) a annoncé la vente de son livre-programme, L’Avenir en commun, dans les rayons dès le 18 novembre, pour la somme de 3 euros. Si tous les prétendants et prétendantes à l’Élysée ont pour habitude de compiler leur vision de la France dans un ouvrage à quelques mois de la présidentielle, il est moins commun de voir l’un d’eux vendre directement son programme en librairie. On fait le point sur les règles électorales applicables.

D’abord, le candidat a tout à fait le droit de diffuser son programme par ce moyen. La Commission nationale des comptes de campagne, que nous avons contactée, distingue trois hypothèses de publication d’ouvrages et les obligations en découlant pour le candidat. D’abord, le livre n’a aucun caractère politique, ce qui ne crée pas d’ambiguïté : aucune dépense ne doit figurer au compte de campagne. Ensuite, le livre contient des réflexions politique, il peut apparaitre comme un ouvrage électoral : les dépenses liées à sa promotion doivent alors figurer dans le compte de campagne. Enfin, le livre s’apparente à la présentation du programme du candidat et dans ce cas, toutes les dépenses liées à celui-ci doivent apparaitre dans le compte de campagne : non seulement celles liées à sa promotion mais aussi à son édition et à sa commercialisation.