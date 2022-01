Présidentielle 2022 : que proposent les candidats qui appellent à changer la règle des 500 parrainages ?

DÉMOCRATIE - Faut-il revoir la règle des 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle ? Plusieurs candidats font des propositions en ce sens.

Rares sont les candidats à l'élection présidentielle à avoir déjà recueilli leurs 500 parrainages, condition nécessaire pour participer au scrutin d'avril prochain. Pour ceux qui ne bénéficient pas de l'appui d'un parti et de ses élus locaux, la tâche est plus difficile. Encore plus depuis que les signatures ne sont plus anonymes. Alors ces dernières semaines, les candidats à la peine comme Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, rivalisent de propositions pour faire évoluer ce système.

Le leader insoumis critique régulièrement la réforme de Manuel Valls de 2016, qui, dans un souci de transparence, rend publique les parrainages accordés à chaque candidat à la présidentielle. "Rétablissons l'anonymat des parrainages que Hollande et Valls avaient supprimé dans le but d'exercer des pressions", a-t-il lancé lundi 10 janvier lors d'une conférence de presse. "On ne change pas les règles du jeu, me semble-t-il, à quelques jours du match", lui a répondu ce mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Dans le passé, le groupe parlementaire LFI a déposé une proposition de loi organique instaurant une procédure de 150.000 parrainages citoyens pour la candidature à l'élection présidentielle. "On a souvent confondu l'idée de parrainer avec celle de soutenir : on ne soutient pas mais on estime qu'un candidat est représentatif d'un courant d'idées dans le pays", a ajouté celui qui a récolté environ 400 signatures. C'est pourquoi il a aussi sollicité un rendez-vous avec le président LR du Sénat Gérard Larcher, "représentant des collectivités locales, pour qu'il fasse un appel, redise la règle que le parrainage ne signifie pas soutien".

L'appel de Zemmour à l'AMF

Jeudi dernier, Eric Zemmour en avait appelé au président de l'Association des maires de France (AMF) pour l'aider dans sa quête, plaidant lui aussi pour une forme d'anonymisation des signatures. "Je propose [à David Lisnard] de demander aux maires de faire un 'pool' de signatures et de donner les signatures à tous les candidats qui sont au minimum, je ne sais pas, à 5 ou 8% dans les sondages, c'est lui qui décidera. Que les noms [des maires] ne veuillent plus rien dire puisque ce sera décidé par tous les maires. Je pense que ce serait une mesure démocratique et je ne parle pas seulement pour moi", avait-il estimé. Si l'AMF lui avait répondu qu'elle ne donnait aucune consigne à ses membres et que modifier la loi n'était pas de ressort, David Lisnard avait listé plusieurs pistes de réflexion, notamment "la possibilité pour les maires d’accorder deux parrainages, l’un de soutien, l’autre dit républicain" ou "l'ouverture à des parrainages citoyens (...), ce qui à titre personnel recueille mon agrément". Si elle ne s'est pas exprimée sur le sujet depuis plusieurs semaines, Marine Le Pen a elle aussi des difficultés à récolter ses parrainages, et s'est déjà prononcée pour rendre anonyme les signatures. "C’est la publication du parrainage des maires qui permet à un certain nombre de gens, qui ne sont pas des démocrates, de faire pression sur eux. Cela n’apporte absolument rien au fonctionnement de notre démocratie, si ce n’est que ça l’entrave", avait-elle déclaré au Parisien en novembre.

Toute personne qui représente un véritable courant de pensée doit pouvoir se présenter." - Valérie Pécresse

Si Anne Hidalgo a estimé dimanche 9 janvier que les candidats n'ayant pas réussi à récolter les 500 parrainages pour la présidentielle "ne méritent pas d'y participer", la majorité de la classe politique s'accorde à dire qu'il ne serait pas démocratique que de tels candidats ne puissent pas être présents au premier tour de la présidentielle. Pour rappel en 2017, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen avaient réunis à eux deux plus de 40% des suffrages (19,6% pour le premier, 21,3% pour la seconde).

"Toute personne qui représente un véritable courant de pensée en France doit pouvoir se présenter. C’est évidemment le cas d’Eric Zemmour", a déclaré Valérie Pécresse. "Et je pense que rien ne serait plus grave que d’empêcher les Français de s’exprimer", a-t-elle ajouté, sans pour autant appeler les maires LR à accorder leur signature à l'ancien polémiste. Son directeur de la communication Geoffroy Didier avait estimé dimanche que les élus LR qui parraineraient Eric Zemmour "s’excluraient eux-mêmes des Républicains, de fait". En revanche ce mardi sur France Inter, le président LR du Sénat Gérard Larcher a souhaité que "les élus utilisent pleinement leurs droits de parrainage, qu'ils le fassent sans crainte". "Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Eric Zemmour, qui représentent une part significative de l'opinion, doivent pouvoir se présenter à l'élection présidentielle."

