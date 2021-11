Présidentielle 2022 : Michel Barnier, un vétéran de la politique pour incarner le renouvellement à droite

PORTRAIT- Malgré une carrière politique débutée en 1973, Michel Barnier veut incarner la nouveauté. Après avoir piloté les négociations autour du Brexit au niveau européen, l'ancien ministre veut faire son retour par la grande porte sur la scène politique nationale.

À 70 ans, il apparaîtrait presque comme le petit nouveau de la bande. Au milieu des Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Eric Ciotti, Michel Barnier veut même incarner la nouveauté. "Il le dit lui-même : il a de l’expérience, mais certains le voient comme nouveau. Il n’arrive pas usé, il n’a saturé l’espace médiatique", nous expliquait il y a quelques semaines la députée de Paris Brigitte Kuster. Un comble pour un homme qui a fait toute sa carrière en politique et qui a été élu pour la première fois en 1973, à l’âge de 22 ans.

La faute peut-être à son long "exil" hors de France dans les arcanes de l’Union européenne, jusqu’à devenir monsieur Brexit. Michel Barnier a été nommé commissaire européen pour la première fois en 1999, à la politique régionale. Il a ensuite fait un tour au Parlement européen en tant que député, en 2009, avant de redevenir commissaire européen, cette fois-ci au marché intérieur et aux services, en février 2010. Enfin, de 2016 à 2019, le Savoyard fut négociateur en chef chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni, et de 2019 à mars 2021, négociateur chargé de la préparation des relations futures avec le Royaume-Uni. En France, ses passages dans les gouvernements Balladur, Chirac, Raffarin et Fillon en tant que ministre de l’Environnement, des Affaires européennes, des Affaires étrangères ou de l’Agriculture semblent déjà lointains. Les Français se souviendront plutôt de son engagement, en tant que président du Conseil général de Savoie, en faveur de la candidature d’Albertville pour les Jeux olympiques de 1992 aux côtés de Jean-Claude Killy. Mais là encore, cela commence à dater. "Les Français veulent de nouveaux visages", nous indiquait une parlementaire LR interrogée en février dernier, lorsque frémissait l’hypothèse Barnier pour 2022.

Une ligne politique fluctuante

Ses détracteurs pointent également du doigt une ligne politique floue, qui s’est durcie sur l’Europe et l’immigration à la faveur des débats des derniers mois et de la montée en puissance des souverainistes, alors que dans le passé Michel Barnier s’est montré plus social, plus au centre, clément avec le président de la République dont il réclamait le soutien pour prendre la présidence de la Commission européenne.

Chez ses soutiens – et parmi les adhérents LR appelés à voter au congrès début décembre – on loue la stature de chef d’État, l’expérience, la fidélité au parti et une manière de faire de la politique "à l’ancienne" de ce père de trois enfants. "Il ne fait pas d’esbroufe, ce n’est pas un homme de communication. Les petites phrases, c’est tout ce qu’il déteste", selon Brigitte Kuster. Mais c'est peut-être ce qui explique en partie son manque de notoriété.

