Présidentielle 2022 : Nicolas Dupont-Aignan déplore "la dissolution de la France par l'abstention"

"Le général de Gaulle a donné d'immenses pouvoirs au président, mais il y a avait le référendum régulier et les présidents ont pris le pouvoir sans le referendum devant le peuple", a-t-il expliqué sur le plateau d'Élizabeth Martichoux, précisant vouloir "absolument remettre les Français à l'Élysée". Et d'insister : "C'est tout mon projet."

"La meilleure preuve, c'est de dire 'à mi-mandat vous pourrez chasser le président de la République' s'il n'a pas été conforme à vos vœux et cela forcera les présidents à aller devant les Français. Ils ne vont plus devant le peuple ils ont peur du peuple", a-t-il poursuivi. "On redressera la France avec les Français, on ne redressera pas la France en piétinant les Français comme on le fait depuis 16 ans", a-t-il souligné évoquant, outre ce référendum révocatoire, le référendum d'initiative citoyenne (Ric) et un referendum sur les grands enjeux.

"Vous savez que j'ai quitté les Républicains ou l'UMP à l'époque sur ce referendum bafoué, les Français avaient voté 'non' à l'Union européenne si on avait suivi leur avis aujourd'hui on n'en serait pas là", a-t-il rappelé.