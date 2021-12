Présidentielle 2022 : Christiane Taubira, figure emblématique de la gauche

À gauche, Christiane Taubira tient une place bien à part. Qui la rend très populaire dans son camp, et lui vaut de nombreuses critiques en-dehors. La preuve en a été apportée une nouvelle fois ce vendredi 17 décembre après qu'elle a dit "envisager" une candidature à l'élection présidentielle, se laissant jusqu'à "mi-janvier" pour l'infirmer ou la confirmer, et préciser dans quelles conditions. Si ses soutiens et ses fans se sont empressés de se féliciter, les condamnations n'ont pas manquées non plus.

À 69 ans, Christiane Taubira serait candidate à l'élection présidentielle vingt ans après sa première participation, en 2002, lorsqu'elle avait recueilli 2,32% des voix et avait été accusée d'avoir contribué à la chute du candidat socialiste, Lionel Jospin.