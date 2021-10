Participera-t-il au congrès LR ? Xavier Bertrand annonce sa décision au 20H de TF1 ce lundi

Ira, ira pas ? Nul ne sait quelle décision a prise Xavier Bertrand à propos d'une éventuelle participation au congrès LR qui aura lieu le 4 décembre prochain, et qui doit désigner le candidat de la droite et du centre pour l'élection présidentielle. Il doit donner sa réponse ce lundi soir sur le plateau du JT de 20H de TF1, dont il est l'invité.

"Je propose que l'on se rassemble", avait-il déclaré. "Pourquoi derrière moi ? Tout simplement parce que c'est assez clair depuis longtemps : je suis celui qui est le plus capable de se qualifier au second tour et de l'emporter."

Ce lundi, un sondage Ifop Fiducial pour Sud Radio le donnant à égalité avec Marine Le Pen au premier tour (16%) et en capacité de se qualifier au second, pourrait lui donner des arguments en ce sens. D'autant plus que sa principale concurrente à droite, Valérie Pécresse, n'est créditée que de 11% des intentions de vote.