Présidentielle 2022 : "Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen", Adrien Quatennens

En dépit de la crise du Covid, la présidentielle 2022 se prépare. À 15 mois du scrutin, une enquête* non-publiée par Harris Interactive indique qu'en cas de duel contre Marine Le Pen, le président Macron l'emporterait avec 52% des voix contre 48%. Un résultat plus serré que lors du second tour de la présidentielle de 2017 où ils se sont déjà affrontés (66% contre 34%).

Ce à quoi le député LFI Adrien Quatennens n'a pas manqué de réagir sur LCI ce matin, en taclant le gouvernement en place. "Il est curieux d'observer qu'Emmanuel Macron est celui qui souffle dans le dos de Marine Le Pen." Une fois de plus le député s'en prend au chef de l'État qu'il accuse de mal gérer la crise sanitaire et qu'il tient pour responsable du contexte socio-économique actuel de la France.

Mais alors, pour qui voterait-il si ce scénario se produisait ? "Mon vote est secret", répond illico le député LFI. Cependant, "pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen", assène-t-il. À l'image de son candidat Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle, il garde son vote confidentiel sans préciser non plus s'il privilégierait la piste de l'abstention ou du vote en faveur du candidat de La République En Marche. "Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen", répète-t-il.

* L'enquête Harris Interactive a été réalisée en ligne pour L'Opinion et CommStrat, les 19 et 20 janvier 2021, sur un échantillon de 1.403 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (dont 976 personnes inscrites sur les listes électorales).