Pass vaccinal, Taubira, GPA... ce qu'il faut retenir du 1er "Live présidentiel" avec Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon a notamment répété qu'il souhaitait revenir sur les réformes du collège et du lycée. "Cela fait des années qu'une pente est prise et l'idée, c'est que tous les établissements doivent être autonomes, un peu en compétition et notés. Ils peuvent ainsi changer une partie des programmes, c'est ce qui se passe au collège. Ensuite l'entrée à l'université donne lieu à un tri, c'est comme ça qu'a été inventé Parcoursup, la chose la plus grotesque qu'on ait imaginé et qui pose de nombreux problèmes", a-t-il dit. Or, "tous les jeunes Français doivent avoir le même enseignement et le même objectif de qualification".

En conséquence, s'il est élu, le candidat de la France Insoumise veut supprimer le contrôle continu au baccalauréat, réunifier les enseignements du collège au lycée et promet la fin de Parcoursup. Par ailleurs, il propose de rétablir "le bac professionnel en quatre ans", car "il faut du temps pour bien apprendre son métier". Enfin, il souhaite que tout le monde puisse étudier sans aller travailler à côté. "Il y aura une allocation d'études de 1000 euros, financée par la réforme de l'héritage : au-dessus de 12 millions d'euros, l'État prendra tout", annonce-t-il.