Percée dans les sondages : chez qui Valérie Pécresse a-t-elle gagné des voix ?

ÉLECTORAT - Depuis sa désignation, la candidate LR a fait une percée spectaculaire dans les sondages. Elle a notamment gagné beaucoup de voix chez les habitants de province et les anciens électeurs de François Fillon.

Une percée spectaculaire. Dans le dernier baromètre Ifop pour LCI et Le Figaro publié ce lundi 6 décembre, Valérie Pécresse gagne 8 points par rapport à la précédente enquête publiée il y a un mois, alors qu'elle n'avait pas été désignée candidate de la droite pour la présidentielle. Créditée de 9% d'intentions de vote au début du mois de décembre, la présidente de la région Ile-de-France est désormais donnée à 17%. Elle fait jeu égal avec Marine Le Pen, et en cas de qualification au second tour, c'est elle qui inquiéterait le plus Emmanuel Macron (52% pour le président sortant).

Toute l'info sur L'élection présidentielle 2022

Outre la dynamique créée par sa désignation comme candidate LR samedi dernier, où Valérie Pécresse est-elle allée chercher des voix ? Qui a-t-elle séduit ? Au regard de ces deux derniers baromètres, la candidate a triplé son score chez les moins de 35 ans, même si ce dernier demeure très faible, passant de 2 à 6%. Elle l'a doublé chez les 35 ans et plus (11 à 20%), les 65 ans et plus étant les plus enclins à voter pour elle (30% dans le dernier baromètre, 19% dans le précédent). Elle gagne 10 points chez les retraités, 11 chez les professions intermédiaires, 14 chez les artisans et commerçants. En revanche elle avait déjà conquis les cadres et professions intellectuelles supérieures, chez qui elle ne progresse pas. Elle progresse peu également chez l'électorat francilien, qui la connaît déjà comme présidente de région, puisqu'elle passe de 16 à 19%. En revanche Valérie Pécresse gagne 10 points chez les électeurs de province, passant de 7 à 17% d'intentions de vote chez ces derniers, dont beaucoup la découvrent.

Elle détourne d'anciens électeurs de Fillon de Macron

Enfin, Valérie Pécresse a continué de gagner des voix chez les électeurs de droite et de François Fillon. Il y a un mois, 38% des sympathisants de droite et 48% des partisans des Républicains disaient qu'ils voteraient pour elle, ils sont aujourd'hui 54 et 61%. Quand 40% de ceux qui avaient voté pour François Fillon souhaitaient voter pour elle il y a un mois, ils sont désormais 54%. Il semblerait que Valérie Pécresse ait réussi à les détourner d'Emmanuel Macron : 17% des électeurs de l'ancien Premier ministre voterait pour lui, contre 22% il y a un mois. En revanche, ils sont toujours 22% à vouloir apporter leur voix à Eric Zemmour (+2 points). Plus étonnant, la candidate LR séduit 11% des électeurs de Benoît Hamon (+9 points).

Justine Faure Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.