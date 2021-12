Percée de Valérie Pécresse dans les sondages pour la présidentielle 2022 : un effet primaire durable ?

Vraie percée ou scores éphémères ? Depuis sa désignation comme candidate de la droite pour l’élection présidentielle, Valérie Pécresse s'envole dans les sondages. Mardi pour la première fois, un sondage Elabe pour BFMTV et L’Express a donné Valérie Pécresse gagnante au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron. Elle est créditée de 20% d’intentions de vote au premier, 11 points de plus que dans la précédente étude de cet institut réalisée les 23 et 24 novembre. Lundi, un sondage Ifop pour LCI et Le Figaro créditait la candidate LR de 17% d’intentions de vote au premier tour, à jeu égal avec Marine Le Pen. Un résultat en hausse de 9 points par rapport à la précédente enquête, réalisée un mois plus tôt.