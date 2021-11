Peut-on dresser un lien direct entre immigration et délinquance, comme le fait Valérie Pécresse ?

Sécurité et immigration font partie des thèmes de campagne récurrents à droite depuis de longues années. Rien de surprenant, donc, à observer les candidats des Républicains à l'investiture pour la présidentielle investir ces questions et multiplier leurs propositions. Lundi soir, sur LCI, Valérie Pécresse a notamment défendu un contrôle migratoire renforcé, de sorte qu'il soit possible de "choisir les étrangers que l'on accueille".

La présidente de la région Île-de-France a par ailleurs assuré que "l'immigration aujourd'hui a un lien avec la montée de l'islamisme et le terrorisme". Elle n'est pas non plus étrangère à "la montée de la violence et de la délinquance", dit-elle. Une analyse que ne partagent toutefois pas les sociologues spécialistes ayant travaillé sur ces questions.

Pour étudier les propos de Valérie Pécresse, commençons par consulter des indicateurs chiffrés. La part de personnes étrangères au sein de la population française, nous dit l'Insee, s'établit à près de 7,6% . Les statistiques officielles relatives à la délinquance nous indiquent par ailleurs que dans le domaine judiciaire, 85% des personnes condamnées sont françaises, quand 15% s'avèrent de nationalité étrangère. Des éléments qui laissent à penser que les personnes nées hors des frontières hexagonales sont plus enclines à commettre crimes et délits.

Se référant aux conclusions d'autres travaux, ils notent aussi que "les immigrés (dont les étrangers) et leurs descendants sont surtout présents dans les types de délinquance qui sont typiquement celles des milieux populaires, mais qui sont également les formes de délinquance les plus visibles, les plus simples et donc les plus réprimées par la police et la justice". Des facteurs sociaux entrent donc nécessairement en considération pour expliquer la délinquance et la surreprésentation des étrangers (plus défavorisés en moyenne que les personnes de nationalité française).

Habitués à manier ces chiffres, les chercheurs en sciences sociales se sont livrés au cours des dernières décennies à de vastes analyses pour tenter d'en comprendre les causes et particularités. L'Institut convergences migrations, affilié au CNRS, a présenté l'an passé une forme de synthèse des travaux menés, pour tenter de répondre à l'épineuse question suivante : "Que sait-on réellement du lien entre immigration et délinquance ?" Il en ressort que "l’essentiel des discours liant immigration /délinquance /criminalité sont fondés sur des arguments quantitatifs tels que la hausse des crimes et délits commis par des personnes immigrées, descendantes d’immigrés et étrangères ou encore la surreprésentation de ces mêmes personnes parmi les détenus en France", peut-on lire. "Cela demande à être analysé en détail", estiment les auteurs de cette note.

Les chercheurs incitent à observer les données comme le reflet des inégalités et des discriminations dont sont victimes les personnes étrangères. "La précarité juridique et sociale des étrangers [...] joue un rôle déterminant" écrivent-ils. Un constat qu'opère également la section française de l'Observatoire international des prisons. "Faute de posséder des papiers en règle ou de bénéficier d’un réel droit au travail, une partie considérable" des étrangers souffre "d’une absence de revenus légaux", fait remarquer l'OIP. Qui décrit ainsi "un contexte de vulnérabilité qui ne peut qu’être le terreau d’un passage à l’acte délictuel pour satisfaire des besoins primaires de subsistance".

En complément, l'organisation fait remarquer qu'en 2018, "les étrangers étaient par exemple responsables de plus de 27 % des vols et des faits de conduite sans permis, et de plus 13 % des faits de détention, acquisition et emploi de stupéfiants". Une délinquance "particulièrement sujette aux procédures de flagrants délits et fait par conséquent davantage l’objet de poursuites" et qui contribue à la surreprésentation des étrangers.

D'autres travaux tentent de leur côté de documenter la plus grande fréquence des contrôles dits "au faciès". Les spécialistes du CNRS, en tout cas, n'hésitent pas à évoquer des "représentations racistes" qui "orientent la vigilance policière, contribuant de fait à la surreprésentation des personnes immigrées et leurs descendants parmi les personnes interpellées et condamnées".