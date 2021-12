Présidentielle 2022 : plus de la moitié des 18-30 ans envisagent de s'abstenir, selon un sondage

Quatre ans auparavant, pourtant, deux tiers d'entre eux comptaient aller voter. Lors des scrutins de 1981, de 1995 et de 2007, ils étaient en proportion autant, voire davantage, que l'ensemble Français à déposer leur bulletin dans l'urne. Désormais, les primo-votants sont 47% à annoncer vouloir se déplacer pour aller voter. Comment l'expliquer ? "Pour les jeunes d'aujourd'hui, voter, c'est un acte vain. Cela ne change plus la vie, analyse Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop. Les jeunes sont sceptiques, sur le réchauffement climatique notamment, et ne croient plus dans les politiques."

Une autre question se pose : que votent les membres de cette classe d'âge ? De plus en plus comme leurs parents, répond le sondage. Selon les chiffres de l'Ifop, les 18-30 ans placeraient Emmanuel Macron en tête du premier tour (25%) s'ils devaient voter aujourd'hui, suivi des candidats d'extrême droite Marine Le Pen (20%) et Eric Zemmour (12%). Des estimations extrêmement proches de celles faites chez l'ensemble des électeurs : Emmanuel Macron (25%), Marine Le Pen (17%), Eric Zemmour (13%) d'après la dernière étude de l'Ifop pour LCI et Le Figaro.