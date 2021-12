Présidentielle 2022 : plusieurs dizaines de médias, dont TF1, appellent les candidats à garantir la sécurité des journalistes

Deux journalistes de Mediapart, frappés à la tête, ont porté plainte lundi conjointement avec leur employeur pour violences et menaces tandis qu'une équipe de l'émission Quotidien a dû être brièvement exfiltrée de la salle par l’équipe de sécurité du candidat. Une enquête a été également été ouverte après des violences commises contre des militants de SOS Racisme, venus protester dans la salle contre le candidat. Or ces "agissements" n'ont "pas fait l'objet d'une condamnation forte et immédiate de la part du candidat concerné, mais aussi plus largement de l'ensemble de la classe politique et médiatique", déplorent les SDJ signataires.

Face à ces violences "de plus en plus fréquentes", ils appellent les candidats à la présidentielle de "s’engager publiquement" à garantir "le libre accès" des journalistes "aux diverses réunions et manifestations publiques, selon les conditions habituelles d’accréditation". Mais aussi d'assurer la pleine préservation de "l’intégrité physique des journalistes" au cours d’événements relevant de leur responsabilité. Ils les exhortent enfin à "s’abstenir de prendre la presse pour cible dans des termes susceptibles de créer un climat hostile".

Plus tôt dans la matinée, vingt directeurs de l'information de médias écrits et audiovisuels, dont Thierry Thuillier, directeur général adjoint du pôle Information du Groupe TF1, avaient déjà appelé "à la responsabilité de chacun des candidats afin que la couverture de cette campagne électorale puisse se dérouler de manière exemplaire". En rappelant "solennellement la liberté de l'information dans notre démocratie et la nécessité impérieuse pour nos journalistes de pouvoir exercer leur métier dans des conditions de sécurité élémentaires".