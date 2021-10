Présidentielle 2022 : pour Emmanuel Macron, la scène internationale comme tremplin ?

Sur ce terrain-là, il aura une longueur d’avance sur ses adversaires au moment de l’élection présidentielle. Chef d’Etat en exercice, Emmanuel Macron pourra compter sur sa stature internationale et ses échanges avec ses homologues au moment du scrutin. Autant d’arguments de campagne dont ne disposent pas ses concurrents, et qu’il s’évertue à soigner à six mois du premier tour.

Ce vendredi, il rencontre le président des États-Unis Joe Biden à Rome, une première depuis la brouille entre la France et son allié transatlantique à propos des sous-marins australiens. La rencontre aura lieu à la Villa Bonaparte, où est établie l'ambassade de France au Saint-Siège. Un des lieux de prestige de la représentation française au Vatican à la portée significative : "C’est donc le président Macron qui recevra la visite du président Biden", ce qui a "un caractère politique important", a pris soin de préciser l’Élysée. Les proches d’Emmanuel Macron veulent bien faire comprendre que c’est Joe Biden qui prend contact avec son homologue français pour amorcer une réconciliation, et non l’inverse. Samedi, le président de la République participera au G20.

Après avoir multiplié les sorties sur les thèmes de la santé, de l’énergie ou du pouvoir d’achat, Emmanuel Macron peut prendre un peu de recul sur les problématiques nationales et mettre en avant et à profit sa stature présidentielle et ses relations diplomatiques – qui certes, vont de pair avec sa fonction et ses prérogatives. Mais il s’agit tout de même d'un atout qui peut compter pour les électeurs, et lors d’une campagne électorale. Il suffit de voir la façon dont Eric Zemmour et Marine Le Pen ont communiqué sur leurs rencontres par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Aussi, le rôle de Michel Barnier en tant que négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne participe à la "stature présidentielle" que vantent à son sujet ses soutiens à LR.