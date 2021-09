Présidentielle 2022 : pour Marlène Schiappa, "Eric Zemmour se radicalise"

"Eric Zemmour se radicalise. Depuis qu'il a fait savoir, qu'il a fait fuiter qu'il serait peut-être candidat à la candidature, il se radicalise et se caricature dans ses propos", a-t-elle estimé. "Il y a une course à l'échalote pour savoir lequel sera le plus raciste, le plus d'extrême droite, le moins humain entre lui et un certain nombre de personnalités d'extrême droite", a-t-elle ajouté. "Je le déplore parce que cela ne fait pas du bien au débat public."