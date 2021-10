Présidentielle 2022 : pourquoi Eric Zemmour taxe-t-il Marine Le Pen de "femme de gauche" ?

Alors que les deux souverainistes sont souvent comparés et positionnés à l'extrême droite de l'échiquier politique, en qualifiant ainsi la candidate du Rassemblement national, le journaliste souhaite se démarquer et revendiquer le monopole des idées sur les questions de sécurité et d'immigration, son principal fonds de commerce. Aussi, alors que ces dernières semaines les proches de Marine Le Pen ont répété qu'Eric Zemmour n'était pas leur adversaire et que leurs points d'accords pourraient leur permettre de s'unir avant le premier tour de la présidentielle, le journaliste souhaite rappeler que la députée RN a un programme moins libéral que lui économiquement parlant, et moins conservateur sur les questions de société.

En déclarant que Marine Le Pen est de gauche, et donc en se positionnant lui-même à droite, Eric Zemmour veut conforter une partie de son électorat, plus bourgeois et aisé que celui de la candidate RN. Selon une enquête Ifop Fiducial pour TF1 et LCI publiée le 20 octobre dernier, les artisans et commerçants (25%) constitueraient la majorité des électeurs d'Eric Zemmour (suivis des retraités à 18% et des cadres et professions intellectuelles supérieures, employés et ouvriers à 15%). En outre, les catégories aisées et les classes moyennes supérieures se porteraient à 18% sur Eric Zemmour. À l’inverse des catégories pauvre (12%) et modeste (15%), plutôt acquises donc à Marine Le Pen, qui réalise auprès d'elles des scores de 29 et 24%.