Pourquoi Le Pen, Mélenchon et Roussel vont-ils tous faire campagne en Outre-mer ?

La première raison, c'est qu'il s'agit d'une période de l'année où les candidats ont encore le temps de se rendre aussi loin, sur une période aussi longue. Dès janvier 2022, avec l'accélération de la campagne, il ne leur sera plus possible de s'absenter aussi longtemps de métropole. Déjà en décembre 2016, Marine Le Pen s'était rendue à La Réunion, à Mayotte et en Guyane, où elle avait notamment parlé immigration.

Fabien Roussel, qui s'est déjà déplacé en Guyane en novembre, pourra redemander le plan d'urgence qu'il réclame pour l'Outre-mer, très éprouvé par la pandémie de Covid-19, sur le modèle de celui qui a été accordé à Marseille. Avant l'aggravation des échauffourées aux Antilles, il avait prévenu que "le risque [était] immense d'un soulèvement populaire en Outre-mer, synonyme de blocage économique et institutionnel".

En Guadeloupe et en Martinique, Jean-Luc Mélenchon rencontrera des personnels soignants et pourra évoquer les problèmes d'accès à l'eau, dont il a fait un axe important de sa campagne. Lundi, le leader des insoumis et la cheffe du groupe LFI à l'Assemblée Mathilde Panot avaient indiqué avoir saisi la défenseure des droits sur la "violation du droit à l'eau" pour la population de la Guadeloupe. "Le droit à l’eau et à l’assainissement de nos concitoyens y est bafoué, entraînant la violation en cascade de droits fondamentaux connexes : notamment le droit à l’éducation et le droit à la protection de la santé", écrivaient-ils, alors qu'en Guadeloupe 56% de la population n'est pas raccordée à un réseau d’assainissement.