Parrainages : pourquoi les candidats au congrès LR s'adonnent à la surenchère

427, plus de 500... la surenchère est de mise depuis 24 heures chez les candidats à l’investiture LR pour la présidentielle. Alors que seulement 250 parrainages sont nécessaires pour valider sa candidature au congrès LR qui désignera la tête de file de la droite pour 2022, Xavier Bertrand et Michel Barnier ont décidé de viser plus haut et de le faire savoir.