Présidentielle 2022 : Eric Ciotti, le pari de la droite dure

Il est le seul à ne pas avoir voté pour Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle de 2017. Eric Ciotti le répète fièrement depuis qu’il est entré en campagne pour le congrès LR qui désignera le candidat de la droite à la présidentielle. Un détail qui a son importance pour comprendre le programme et le positionnement à la droite de la droite de celui qui ne cache pas non plus qu’il voterait pour Eric Zemmour plutôt que pour Emmanuel Macron en 2022.

Outre ses déclarations d'amitiés à Eric Zemmour, Eric Ciotti flirte parfois avec de vieilles propositions lepénistes. Par exemple, le questeur de l'Assemblée nationale est pour une priorité nationale et communautaire européenne sur l'emploi, les allocations, le logement, ou encore pour la fin du droit du sol. Mais son entourage fait remarquer que contrairement à Marine Le Pen, il place sur un pied d'égalité les Français et les Européens. Et que son programme économique est bien plus libéral (et bien moins à destination des classes populaires) que celui de la candidate du Rassemblement national. Pêle-mêle, il est notamment favorable à la fin des 35 heures, la retraite à 65 ans ou un impôt sur le revenu "dès le premier euro". Mais aussi à trois tranches de 5%, 15% et 25%, quand aujourd'hui les plus riches sont imposables à 45%.