Présidentielle 2022 : Fabien Roussel propose une prime à la conversion pouvant aller jusqu'à 10.000 euros

L'intégralité de son programme, il l'annoncera lundi. Mais ce samedi, invité du 13H de TF1, Fabien Roussel a dévoilé son plan. Le candidat PCF à la présidentielle propose "à ceux qui ont des voitures polluantes de pouvoir acheter des voitures propres" avec une prime à la conversion pouvant aller jusqu'à 10 000 euros. "Je veux lutter contre la pollution, mais sans taper sur les classes populaires", a-t-il justifié.

"Beaucoup de Français n'ont pas d'autres choix que la voiture pour se déplacer, y compris dans la ruralité", a-t-il défendu, avant d'alerter sur la "bombe qui se prépare" : "à partir de cet été et dans les mois qui vont suivre, près de 10 millions d'automobilistes ne pourront plus accéder aux grandes villes de France parce que les voitures polluantes, les Crit'Air 3 et 4, seront interdites." C'est déjà le cas à Paris où depuis le 1er juin dernier, les vignettes Crit'Air 4 ne peuvent plus circuler. Cette interdiction sera étendue aux Crit'Air 3 le 1er juillet 2022.