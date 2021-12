Présidentielle 2022 : quand Anne Hidalgo assurait ne pas vouloir participer à une primaire

"Je suis déterminée.(...) Quand je vois l’état de notre pays, je suis vraiment très heureuse d’être engagée dans cette campagne pour porter nos valeurs", avait ajouté la maire de Paris, créditée de 5% d'intentions de vote au premier tour dans le dernier baromètre Ifop pour LCI et Le Figaro (-1 point par rapport au mois de novembre, et loin des 8,5% atteints à la fin de l'été). L'ensemble de la gauche plafonne à moins de 25% des intentions de vote.

Interrogée sur l'appel d'Arnaud Montebourg à "l'unification des forces autour d'un candidat commun" à gauche à la présidentielle, face à la "situation périlleuse d'une victoire probable de l'extrême droite", Anne Hidalgo avait répondu : "Vous savez très bien qu’aujourd’hui, une union qui serait perçue comme artificielle parce qu’il y a des candidats qui depuis très longtemps sont déclarés, ne fonctionnerait pas. Ce qu’il faut, c'est revenir par les questions de fond, quel est le projet qu’on propose aux Français. C’est ça le thème d’une élection présidentielle, ce n’est pas de savoir dans la course des petits chevaux qui a renversé la table pour faire en sorte que le petit cheval avance plus vite. Ça n’est pas du tout le sujet."

Le 19 novembre dernier sur Public Sénat, interrogée sur la primaire populaire - initiative lancée pour tenter de rassembler les candidats de la gauche qu'elle a décliné - Anne Hidalgo déclarait : "Je ne suis pas favorable, et je l’ai dit déjà, à ce type de primaire. Je suis une candidate portée par le Parti socialiste, portée par des propositions et je porte des propositions sociales-démocrates."

La socialiste avait ajouté qu'elle ne se reconnaissait "pas dans les offres portées par Jean-Luc Mélenchon" et "pas complètement non plus dans l’offre portée par les Verts". Ce mercredi, elle a pourtant indiqué que s'ils s'engageaient dans son processus de primaire et l'emportaient, elle leur apporterait son soutien. "Nous ne portons pas les mêmes propositions, il faut laisser le débat se dérouler, se développer. Les Françaises et les Français auront à se prononcer, et ils choisiront", avait-elle ajouté sur la chaîne du Sénat.

Enfin, rappelons ce que disait, mi-novembre, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste : "Si vous me demandez si Anne Hidalgo peut gagner la Présidentielle, les yeux dans les yeux, je vous réponds oui", déclarait-il, assurant que la candidate du PS irait "jusqu'au bout".