Présidentielle 2022 : quand les anciens présidents ont-ils annoncé leur candidature à un deuxième mandat ?

Il n'est pas le premier chef d'État en exercice à laisser trainer le suspense dans les derniers mois de son mandat. Avant lui, tous, ou presque, ont attendu le dernier moment pour entrer dans la course à leur réélection. Seul François Hollande fait figure d'exception. D'abord par son refus de se représenter devant les Français, mais aussi pour la date d'annonce de son choix : le 1er décembre 2016, à plus de quatre mois et demi du scrutin. Ses autres prédécesseurs ont joué la carte de la patience.

Si Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac se sont donc offert deux mois de campagne, celle de François Mitterrand avait été encore plus courte. Le 22 mars 1988, à 33 jours du premier tour , le socialiste était l'invité d'Antenne 2. À la question "êtes-vous candidat ?", François Mitterrand avait sobrement répondu "oui".

Sept ans auparavant, c'est lors d'une allocution prononcée aux côtés de sa femme que Valéry Giscard d'Estaing annonçait aux Français son intention de les présider lors d'un mandat supplémentaire. Le 2 mars 1981, à 56 jours du premier tour, celui qui était alors le plus jeune président de l'histoire de la Ve République déclarait : "J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour un septennat nouveau." Il promettait alors de ne pas être un "Président-candidat, mais un citoyen-candidat".

Enfin, Charles de Gaulle a naturellement été le premier président de la Ve République en exercice à se présenter devant les Français. Le 4 novembre 1965, à 33 jours du premier tour, il revenait sur son parcours et ses ambitions, au cours d'une allocution présidentielle. "Il y a sept ans, j'ai cru devoir revenir à la tête (de la France) pour lui éviter la guerre civile, lui épargner la faillite monétaire et financière, et bâtir des institutions à ce qu'exigent l'époque et le monde moderne. [...] Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, mesurant en connaissance de cause de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France."