Présidentielle : quelles suites pour la campagne d'Anne Hidalgo ? La candidate PS invitée du 20H de TF1 ce mercredi

Pour l'heure, sa candidature peine encore à émerger. Selon notre dernier sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Le Figaro en date du 6 décembre, Anne Hidalgo recueillerait 5% des intentions de vote, loin du second tour (17% pour la Valérie Pécresse et Marine Le Pen, derrière Emmanuel Macron à 25%). Surtout, elle reste en troisième position des candidatures de gauche, derrière l'insoumis Jean-Luc Mélenchon (9%) et l'écologiste Yannick Jadot (6%).