Présidentielle 2022 : quels sujets ont été les plus commentés sur les réseaux sociaux la semaine dernière ?

"Universités payantes", "école", "enfants handicapés", #handicap...

Cette semaine, l’éducation, qui représente près de 10% des posts sur la campagne, est au centre des discussions. Plusieurs raisons expliquent cela. D’abord, le discours d’Emmanuel Macron durant la conférence des présidents d’universités, jeudi 13 janvier. En déclarant "intenable" le système "sans aucun prix" pour les étudiants, le chef de l’État, qui n’a pas encore officialisé sa candidature, s’est attiré les foudres des internautes sur les réseaux sociaux.

Ensuite, ce sont les propos d’Éric Zemmour, tenus vendredi 14 janvier alors qu’il échangeait avec des enseignants, qui suscitent la controverse. En effet, le candidat de Reconquête! estime que les enfants en situation de handicap devraient être scolarisés dans des établissements spécialisés, et non avec les autres enfants. Ses déclarations ont reçu de vives critiques, notamment de la part des candidats en course (Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon). Enfin, la grève du 13 janvier et les manifestations des personnels de l’Éducation nationale pour dénoncer les lourdeurs du protocole sanitaire dans les écoles propulsent également le sujet en ligne.